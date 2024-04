Previsioni Meteo Toscana: il 25 aprile possibili piogge sparse nelle zone interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso con possibilità di rovesci a carattere sparso o isolato, più probabili in mattinata sull’Arcipelago e sulla costa centro-meridionale, nel pomeriggio invece sulle zone interne. Quota neve intorno a 900-1000 metri in rialzo dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata.

Venti: deboli o moderati in prevalenza occidentali.

Mari: poco mossi o mossi.

Temperature: stazionarie o in contenuto aumento su valori ancora inferiori alla media.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani 25 aprile è atteso in mattinata cielo parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio schiarite sulla costa e possibili piogge sparse sulle zone interne.

Venti: deboli o moderati sud-occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento sulle zone centro-settentrionali, stazionarie.

Venerdì 26 nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni a metà giornata. Ampie schiarite dal tardo pomeriggio a partire dalle zone costiere.

Venti: sud occidentali in rotazione a sud

Mari: mossi.

Temperature: in aumento.

Sabato 27 variabile con possibilità di piogge sparse in mattinata sulla costa e nel pomeriggio sulle zone settentrionali.

Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.