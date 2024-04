Previsioni Meteo Veneto: modeste piogge tra oggi e domani

MeteoWeb

“Pressione in aumento, ma la circolazione diverrà pienamente anticiclonica solo da giovedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Fino al primo mattino di giovedì temperature altalenanti, con delle modeste precipitazioni martedì pomeriggio sui monti e nelle ore diurne di mercoledì anche sulla pianura; in seguito temperature in aumento“.

Oggi sulla pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso in prossimità dei rilievi ma senza precipitazioni. Sui monti nuvole, nelle ore pomeridiane modeste precipitazioni sparse con quota neve attorno ai 1600/1900 m, rasserenamenti specie di sera. Temperature in aumento, eccetto diminuzioni in alta montagna, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; valori pomeridiani sopra la media anche di molto, valori serali nella media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani nella prima metà di giornata è prevista nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente dal mattino, nella seconda metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno più probabilmente di sera.

Precipitazioni: Di mattina e di pomeriggio sulla pianura andando da sud a nord probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per modeste/brevi piogge da locali a sparse, sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per modesti fenomeni diffusi/discontinui con quota neve attorno ai 1500/1700 m. Per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a martedì nelle ore notturne senza variazioni di rilievo, nelle ore diurne in calo anche sensibile. Valori non distanti dalla media.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 4 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Sulla pianura e nelle valli prealpine fino al primo mattino nebbie locali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì di notte andamenti irregolari con differenze leggere/moderate, di giorno aumenti anche sensibili.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 5 in prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura e nelle valli prealpine fino al primo mattino nebbie locali. Temperature in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, sabato 6 non si verificheranno precipitazioni. Cielo da poco nuvoloso a sereno col passar delle ore. Sulla pianura fino al primo mattino nebbie locali. Temperature in aumento.

