Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile nei prossimi giorni

A inizio periodo, transita una saccatura d’aria relativamente fredda in quota, poi la pressione al suolo aumenta e la circolazione non ha una curvatura significativa, infine si espande da sud-ovest un promontorio anticiclonico con temperature in aumento; sul Veneto ne consegue un tempo nel complesso variabile con nubi e spazi di sereno, precipitazioni più rade, aumento dell’escursione termica diurna e temperature più miti a fine periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedì 1

Cielo da molto nuvoloso o coperto a irregolarmente nuvoloso, con schiarite da ovest soprattutto di sera su pianura e Prealpi occidentali; precipitazioni sparse più frequenti su zone montane e alta pianura, comunque in progressivo diradamento da ovest; probabile qualche rovescio, non escluso qualche locale temporale; limite delle nevicate sui 1600-1900 metri.

Martedì 2

Cielo: Variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabili fenomeni più che altro nel pomeriggio, sparsi in montagna e radi in pianura specie sulle zone centro-meridionali, in genere modesti ma con possibilità di qualche locale rovescio; eventuali fiocchi di neve da 1500-1800 metri circa.

Temperature: Diminuzione delle minime, più sensibile in montagna; massime in aumento, salvo stazionarietà sul litorale specie a nord.

Venti: In quota moderati o a tratti localmente tesi, dai quadranti occidentali; sulla pianura centro-meridionale da moderati a deboli, dai quadranti occidentali; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso, con attenuazione più significativa sottocosta a nord.

Mercoledì 3

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo qualche schiarita a tratti specie nelle ore notturne.

Precipitazioni: Specie di pomeriggio probabili fenomeni sparsi in montagna, possibili localmente in pianura più che altro a nord, generalmente modesti salvo occasionali rovesci; limite delle nevicate sui 1400-1700 metri.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, tra cui aumenti nelle valli e sulla fascia pedemontana, diminuzioni a sud e ad alta quota; massime in discreto calo.

Venti: In quota, nelle prime ore da moderati a tesi sud-occidentali, poi moderati dai quadranti nord-occidentali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo qualche possibile fase di locale moderato rinforzo dai quadranti sud-occidentali in pianura.

Mare: Poco mosso, od al più mosso nelle prime ore al largo.

Giovedì 4

Modesta variabilità, con spazi di sereno anche ampi alternati a qualche annuvolamento; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime, tra cui aumenti in quota e a sud, diminuzioni nelle valli e sulla fascia pedemontana centro-orientale; temperature massime sulla costa pressoché stazionarie, per il resto in aumento più significativo in montagna.

Venerdì 5

Cielo parzialmente nuvoloso, con temporanei addensamenti e fasi di schiarita; precipitazioni generalmente assenti; temperature in aumento, probabilmente più significativo riguardo alle minime in montagna.

