La sabbia del Sahara sulla Marmolada, “neve rossa” a 3.300 metri

MeteoWeb

Durante le festività pasquali un’anomala perturbazione atmosferica ha interessato diverse aree del Trentino Alto Adige e del Bellunese, così come la maestosa Marmolada, portando con sé un fenomeno noto come “neve rossa“. Granuli di sabbia provenienti dal Sahara, trasportati da una profonda perturbazione atmosferica che ha raccolto la sabbia a oltre 2500 km di distanza dalla vetta della Marmolada, hanno colorato la zona circostante la vetta di Punta Penia, situata a 3.343 metri di altezza. La sabbia proveniente dal Sahara è giunta fino alle rive del Lago di Garda.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.