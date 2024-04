SpaceX accelera verso il quarto lancio di Starship: un altro passo cruciale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

SpaceX ha compiuto un altro passo verso il prossimo lancio del megarazzo Starship. L’azienda di Elon Musk ha condotto un test di accensione statica del booster Super Heavy, il primo stadio di Starship con 33 motori, venerdì scorso presso il sito Starbase, nel Sud del Texas.

Le accensioni statiche, durante le quali i motori di un razzo vengono brevemente accesi mentre il veicolo rimane ancorato a terra, sono test comuni pre-lancio. Questo particolare Super Heavy si sta preparando per il 4° lancio di Starship, che è programmato per il mese prossimo, secondo il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk.

SpaceX ha già effettuato accensioni statiche con il veicolo secondo stadio, alto 50 metri, che volerà con questo Super Heavy. Insieme, il duo ha un’altezza di circa 122 metri.

I lanci precedenti

I 2 stadi del gigantesco razzo non sono riusciti a separarsi come previsto durante il volo inaugurale, che si è concluso dopo soli 4 minuti. Starship ha ottenuto con successo la separazione delle fasi nel 2° volo, e la missione del mese scorso ha compiuto altri progressi: è durata quasi 50 minuti, e il 2° stadio ha aperto e chiuso con successo il portellone del carico, tra gli altri traguardi.

Starship, verso Luna e Marte

Il megarazzo Starship è progettato per essere completamente e rapidamente riutilizzabile, la svolta chiave che Musk pensa renderà economicamente fattibile la colonizzazione di Marte e della Luna. Le missioni sulla Luna, tra l’altro, sono nel futuro del veicolo: la NASA ha scelto Starship per essere il primo lander con equipaggio per il suo programma Artemis di esplorazione lunare. I piani attuali prevedono che Starship porti astronauti vicino al Polo Pud della Luna con la missione Artemis III nel settembre 2026.

