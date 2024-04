Meteo, temperature estive in Alto Adige con +28°C: zero termico a 3.800 metri

MeteoWeb

Temperature decisamente estive oggi in Alto Adige e in tutta la valle dell’Adige dove la temperatura ha anche superato i +28°C. A Ora e Gargazzone, la colonnina di mercurio ha toccato i +28,4°C mentre nella conca di Bolzano dai +11°C del mattino, il valore è salito velocemente a +28°C, per poi scendere a +26°C alle ore 19. Secondo il servizio meteo provinciale, anche domani, domenica 14 aprile, si registreranno temperature analoghe. Lo zero termico è a 3.800 metri.

Molti i comprensori sciistici già chiusi, mentre domani chiuderanno gli impianti a Plan de Corones, Madonna di Campiglio, Folgarida e Bardonecchia. A Cortina d’Ampezzo e Livigno gli impianti chiuderanno, innevamento permettendo, rispettivamente l’1 e 2 maggio.

