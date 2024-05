Forte acquazzone con grandine: sospesa Catanzaro-Venezia di Serie B

MeteoWeb

Maltempo in atto su gran parte d’Italia in questo 1° Maggio. Mentre la pioggia sta ostacolando il Concertone a Roma, un violento acquazzone si è abbattuto su Catanzaro mentre si stava disputando la partita di Serie B tra i padroni di casa e il Venezia. La partita è stata sospesa sul risultato di 1-1, dopo una decina di minuti passati sotto la pioggia battente e persino la grandine. Il risultato è che il campo dello stadio “Nicola Ceravolo” è diventato inzuppato e impraticabile, soprattutto nella metà davanti alle panchine. Diversi i tentativi di far riprendere il gioco con l’arbitro Ayroldi e i capitani Iemmello e Pojhanpalo che hanno provato a far rimbalzare il pallone ma senza successo. La partita è poi ripresa alle 16:15.

