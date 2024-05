Allerta Meteo, 1° maggio di forte maltempo: incubo alluvione in Piemonte

MeteoWeb

E’ un 1° maggio di forte maltempo in tutt’Italia. Piogge torrenziali stanno colpendo il Piemonte, in modo particolare il torinese, dove sono già caduti 103mm a Prali, 82mm a Balme, 66mm a Piamprato, 64mm a Malciaussia. Sta diluviando pure a Torino. I livelli idrometrici sono in rapido aumento in tutta la Regione, dove continuerà a piovere in modo torrenziale per altri due giorni ed è alto il rischio di alluvioni. Forti piogge anche in Sardegna con 43mm ad Orosei (Nuoro), 38mm a Monte Longu (Dorgali), ma il maltempo sta interessando in generale tutt’Italia.

Le piogge più consistenti sono al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche, come illustrato dal radar meteo:

Le immagini del satellite evidenziano anche la copertura nuvolosa, particolarmente diffusa un po’ ovunque con eccezione della Puglia dove infatti fa ancora caldo con +26°C a Barletta e Molfetta e +25°C a Bari, Lecce e Brindisi. Temperature in forte calo invece sulle Regioni tirreniche: a Roma la colonnina di mercurio è ferma a +16°C, mentre ieri pomeriggio era a +30°C.

Attenzione anche ai temporali, che stanno interessando il mar Tirreno in risalita verso Lazio e Campania:

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà estendendosi anche a Nord/Est e Puglia, mentre nel pomeriggio-sera avremo un timido miglioramento in Sardegna. Alto rischio tornado sulle coste tirreniche.

Ma piogge e temporali continueranno a flagellare l’Italia anche domani e nei giorni successivi.

