Allerta Meteo, Ciclone in arrivo dalla Francia: sarà una settimana di maltempo estremo, specie al Sud

Sta iniziando in queste ore l’atteso peggioramento della nuova settimana, con il violento ciclone che arriva dalla Francia. La tempesta sta già interessando il territorio transalpino e ha raggiunto il Nord Italia, dove sono in corso piogge sparse soprattutto in Piemonte, ma anche nelle altre Regioni. Le temperature sono già in calo: Torino non supera i +13°C in pieno giorno, e nelle prossime ore la colonnina di mercurio scenderà ulteriormente al ribasso.

Situazione molto diversa al Centro/Sud, dove splende il sole e le temperature sono in aumento: le temperature più alte in questo momento sull’Italia sono di +28°C a Sassari e Foggia, +27°C a Bari e Cosenza. L’animazione satellitare illustra molto bene l’attuale situazione meteorologica:

Quello che succederà nelle prossime ore è chiaramente illustrato dalle mappe sinottiche del modello ECMWF che mostrano la traiettoria del ciclone tra il pomeriggio di oggi, lunedì 6 maggio, e la serata di venerdì 10 quando la tempesta si allontanerà sulla Grecia:

Allerta Meteo, la traiettoria del Ciclone in arrivo dalla Francia: attraverserà tutta l'Italia nei prossimi 3 giorni

Allerta Meteo domani, martedì 7 maggio forte maltempo al Nord

Domani, martedì 7 maggio, il Ciclone arriverà sul Nord Italia dove alimenterà fenomeni estremi. Sin dal mattino avremo forti piogge e temporali in Piemonte, con copiose nevicate sulle Alpi. Il maltempo si estenderà rapidamente a Liguria e alta Toscana, con qualche temporale anche in Lombardia e nel Nord della Sardegna.

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà estendendosi a tutto il Nord e a gran parte del Centro. I fenomeni più intensi colpiranno il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, ma avremo forti piogge e temporali anche al Nord/Est, in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, e in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna:

Allerta Meteo: mercoledì 8 e giovedì 9 due giorni estremi al Sud

Nella giornata di mercoledì 8 maggio il maltempo si sposterà al Sud sin dalle prime ore del mattino, con forti piogge e temporali in Sicilia in intensificazione nel corso della giornata. La Sicilia sarà interessata da piogge abbondanti e intense su tutto il proprio territorio regionale, con fenomeni in intensificazione nella serata di mercoledì. Il maltempo continuerà a colpire l’isola per tutta la giornata di giovedì 9, ponendo un argine alla siccità che sta interessando l’isola: pioverà su tutto il territorio siciliano per oltre 48 ore consecutive e in modo abbondante.

Ovviamente il maltempo non sarà limitato esclusivamente alla Sicilia: pioverà copiosamente su tutto il Sud, molto forte in Calabria tra mercoledì sera e giovedì, ma diffusamente anche nel Lazio, in Campania, Basilicata, Puglia e Molise.

Anche venerdì 10 persisterà un po’ di maltempo diffuso, sparso a macchia di leopardo in tutto il Centro/Sud, soprattutto in termini di temporali pomeridiani nelle aree appenniniche con sconfinamenti pomeridiani verso pianure e coste sottovento. Fenomeni di instabilità convettiva che poi si ripeteranno anche sabato 11 maggio.

