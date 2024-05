Allerta Meteo, il Ciclone in arrivo sarà il più violento: maltempo estremo tra 6 e 9 maggio

MeteoWeb

Stanno migliorando gradualmente le condizioni meteo sull’Italia nel corso del weekend, pur persistendo nubi sparsi e qualche pioggia. Le precipitazioni nelle ultime ore hanno interessato Bologna e l’Appennino romagnolo-marchigiano, il Lazio centro-meridionale tra Roma e Frosinone, la Calabria tirrenica da Cosenza a Reggio Calabria. Ma in linea generale abbiamo schiarite sempre più ampie e temperature in aumento, diffusamente oltre i +21/+22°C in pianura Padana con picchi di +24°C in Veneto. Domani, domenica 5 maggio, farà ancora più caldo anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana sulle Alpi: in Piemonte, in Friuli Venezia Giulia, e anche nelle altre Regioni in Liguria e nelle zone interne del Sud. Si tratterà in ogni caso di fenomeni molto isolati, seppur localmente intensi, in un contesto di schiarite molto ampie e temperature primaverili.

La situazione meteo cambierà nuovamente all’inizio della prossima settimana, da lunedì 6 maggio e in modo più determinante da martedì 7 in poi. Già lunedì, però, nel pomeriggio-sera tornerà il maltempo al Nord con piogge e temporali (invece al Centro/Sud sarà ancora una splendida giornata di sole e clima mite). Il nuovo peggioramento sarà provocato da un violento e profondo ciclone che proprio lunedì arriverà dalla Francia.

Le mappe sinottiche del modello ECMWF illustrano la traiettoria della tempesta tra lunedì 6 e giovedì 9 maggio:

Allerta Meteo, la traiettoria del violento ciclone che attraverserà l'Italia tra lunedì 6 e giovedì 9 maggio

In base a queste mappe, si evince come il maltempo colpirà dapprima in modo molto intenso il Nord Italia, per poi spostarsi al Centro/Sud a metà settimana. Al Nord i fenomeni più estremi si verificheranno lunedì sera e soprattutto martedì 7 maggio; al Centro/Sud invece avremo forti piogge e temporali tra mercoledì 8 e giovedì 9, con una coda venerdì 10 in Puglia, Calabria e Sicilia. Nella prima fase, quando il maltempo colpirà il Nord, al Sud il tempo rimarrà stabile e soleggiato mentre al contrario nella seconda fase, la situazione meteo si ribalterà con forte maltempo al Sud e un deciso miglioramento al Nord.

L’Italia, quindi, si appresta a vivere un’altra settimana di forte maltempo in tutto il Paese. Le precipitazioni saranno molto intense al Sud tra mercoledì e giovedì ed è un’ottima notizia per le aree colpite dalla siccità, seria soltanto in Sicilia (mentre al Centro/Nord abbiamo grandi surplus idrici):

Anche le temperature diminuiranno considerevolmente, in modo particolare nella seconda metà della settimana. Farà molto freddo soprattutto al Sud, con temperature fino a dieci gradi inferiori rispetto alle medie del periodo in Sicilia. Il mese di maggio concluderà la sua prima decade con anomalie termiche negative: è confermata l’inversione di tendenza già iniziata ad aprile, dopo un lungo periodo di caldo eccezionale provocato da El Niño.

Le anomalie termiche previste per mercoledì 8 maggio:

Le anomalie termiche previste per giovedì 9 maggio:

Le anomalie termiche previste per venerdì 10 maggio:

Le mappe evidenziano come nei prossimi giorni avremo un’eccezionale anomalia di freddo anche nell’Europa Nord/Orientale, tra Finlandia, Russia e mar Baltico, dove avremo bufere di neve fin in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.