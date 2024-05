Allerta Meteo, FOCUS sul violento ciclone in arrivo: più colpito il Sud. E che freddo…

MeteoWeb

Splende il sole in questa domenica di inizio maggio sull’Italia, con temperature in aumento in tutto il Paese: abbiamo picchi di +25°C nel cuore della pianura Padana, tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, e di +26°C nelle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Valori comunque isolati alle zone interne e più calde in assoluto, e affatto esagerati per il mese di maggio. Preoccupa molto di più il maltempo in arrivo, con temperature in picchiata: quella che inizierà domani sarà un’altra settimana di fenomeni estremi e freddo anomalo in tutt’Italia.

Il maltempo inizierà già lunedì 6 all’estremo Nord e in modo particolare al Nord/Ovest, poi martedì 7 il peggioramento entrerà nel vivo con l’arrivo del Ciclone proveniente dalla Francia: sarà una giornata di maltempo estremo al Nord, specie nel pomeriggio-sera, con forti temporali in Lombardia e Piemonte, dove si verificheranno anche grandinate e trombe d’aria. Le temperature crolleranno su valori invernali, e il tempo inizierà a volgere al brutto anche al Sud.

Mercoledì 8 i fenomeni estremi si estenderanno proprio al Sud: colpiranno dapprima Sardegna e Sicilia, molto intensi su Palermo e nella Sicilia occidentale, da cui poi si estenderanno al resto dell’isola e alla Calabria nella notte. Migliorerà, invece, al Nord. In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli, la traiettoria del ciclone sarà più occidentale e meridionale: transiterà nella notte tra mercoledì e giovedì su Sardegna e Sicilia, per poi approfondirsi nel Canale di Sicilia all’alba di giovedì 9 maggio muovendosi rapidamente verso il mar Jonio.

Proprio giovedì 9 maggio sarà la giornata peggiore per il maltempo che colpirà tutto il Sud: avremo piogge torrenziali in Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, con temperature di quasi dieci gradi inferiori rispetto alle medie del periodo. Sulle coste di Calabria e Sicilia le temperature massime faranno fatica a superare i +17°C, come solitamente accade in pieno inverno a queste latitudini. Le precipitazioni saranno diffuse e abbondanti: una manna dal cielo contro la siccità che sta colpendo in questo periodo in modo particolare la Sicilia.

Le mappe che indicano le anomalie termiche sono emblematiche: proprio giovedì avremo un’enorme anomalia di freddo in tutt’Europa, eccezionale in Russia e nel Mediterraneo centrale, particolarmente significativa sull’Italia e soprattutto al Sud e in Sicilia:

Farà ancora molto freddo anche venerdì 10 maggio, quando il ciclone si sposterà sulla Grecia: persisterà maltempo residuo in tutto il Centro/Sud con forti temporali pomeridiani. Ancora impressionante l’anomalia di freddo in Russia, e in Libia. Sull’Italia persisteranno temperature di gran lunga inferiori alle medie del periodo:

