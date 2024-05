Allerta Meteo Lombardia: nuova raffica di temporali “forti e organizzati”

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 16 maggio 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali. “Una vasta area depressionaria rimane isolata e semi-stazionaria sull’Europa Occidentale, veicolando verso il Nord Italia masse d’aria umide e instabili a più riprese,” si legge nel bollettino di allerta meteo per la Lombardia. In particolare, nel pomeriggio di oggi 16 maggio “avremo un nuovo transito di rovesci e temporali, quest’ultimi anche organizzati e localmente di forte intensità. Diversamente rispetto a quanto accaduto nelle ultime 24-36 ore, il transito dei fenomeni sarà più rapido e si concluderà già entro la serata odierna. Nel dettaglio, già dal primo pomeriggio rovesci e temporali impegneranno i settori dell’Appennino e della pianura meridionale, propagandosi velocemente verso Nord-Est nelle ore successive, interessando quindi gran parte dei settori di pianura e prealpini. Si segnala che sulla pianura orientale sussiste una maggiore probabilità di temporali forti. A fine evento, considerando il prevalente carattere convettivo delle precipitazioni, si specifica la possibilità di accumuli locali fino a 50-80 mm“.

Per la giornata di domani 17 maggio “sulla Lombardia è attesa ancora della debole o al più moderata instabilità, con possibilità di rovesci e temporali sparsi in area alpina e prealpina dal pomeriggio, mentre appare occasionale l’interessamento della pianura. La probabilità di temporali forti per la giornata di domani rimane molto bassa. Si segnala che a causa delle precipitazioni che hanno interessato il bacino del fiume Po negli ultimi giorni, è previsto nelle prossime ore l’innalzamento dei livelli idrometrici nel tratto lombardo. Il dettaglio della previsione idraulica sarà oggetto del Bollettino di Monitoraggio e Previsione consultabile alla sezione “Archivio documenti” sull’app e webapp allertaLOM“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

