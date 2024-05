Allerta Meteo, il maltempo continua anche domani: piogge, temporali e freddo pure al Centro/Sud

MeteoWeb

Imperversa il maltempo sull’Italia e sull’Europa centrale, con freddo e forti piogge anche tra Francia, Belgio, Germania e Svizzera, oltre che nel nostro Paese. Oggi abbiamo accumuli superiori ai 100mm giornalieri in molte località del Piemonte (dove già ieri erano caduti 150mm di pioggia), della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, mentre il fronte freddo sta transitando proprio in queste ore al Sud dove le temperature sono in picchiata.

Da segnalare i forti nubifragi che stanno colpendo anche grandi città del Nord: a Padova sono caduti 90mm di pioggia, a La Spezia 65mm, a Milano 55mm con picchi di 90mm nell’hinterland settentrionale. A Torino, invece, sono caduti 43mm di pioggia da ieri.

Il maltempo proseguirà anche domani, venerdì 3 maggio, con forti piogge e temporali stavolta soprattutto al Centro/Sud. Al mattino il maltempo colpirà Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e zone interne di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio-sera piogge e temporali si sposteranno sulle Regioni Adriatiche, particolarmente intense su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, comunque persistendo su Lazio e Campania. Qualche temporale pomeridiano interesserà Alpi e Prealpi soprattutto in Lombardia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.