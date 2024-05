Allerta Meteo, maltempo e freddo anomalo: scenario surreale al Nord e in mezza Europa

MeteoWeb

Imperversa il maltempo al Nord Italia e fa anche molto freddo: a Bolzano piove con +12°C, a Trento e Sondrio abbiamo addirittura +11°C, valori davvero notevoli per l’ultimo giorno di maggio. Le piogge torrenziali stanno colpendo Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia: sono caduti 104mm a Lignano Sabbiadoro, dove ci sono pesanti allagamenti, ma spiccano anche i 78mm di Pieve Emanuele, nel cuore della Lombardia in provincia di Milano.

Le immagini satellitari evidenziano la goccia fredda che coinvolge il Nord Italia, posizionata sull’Europa Centrale: anche in Francia, Germania, Svizzera e Austria è una giornata tardo autunnale:

Fa così freddo che è persino tornata la neve in montagna! Il maltempo persisterà anche nel pomeriggio-sera, con fenomeni meteo estremi su tutto il Nord e in particolare al Nord/Est. Massima attenzione.

