Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: forti temporali in risalita, allarme in Calabria e Sicilia

Dopo aver flagellato il Nord Italia con fenomeni estremi nella giornata di ieri, che comunque ancora persistono in Friuli Venezia Giulia con piogge sparse localmente intense nel settore alpino, il maltempo si sta spostando al Sud Italia seguendo l’esatta tempistica già ampiamente illustrata nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Il ciclone proveniente dalla Francia sta scivolando verso Sud nelle acque del mar di Sardegna, lambendo l’isola ad ovest, ed è spettacolare con un ricciolo di nubi ben visibile dalle immagini satellitari.

Le stesse immagini mostrano come un’enorme fascia nuvolosa risale lungo l’asse prefrontale del Ciclone, tra il Canale di Sicilia e il mar Tirreno, provocando le prime piogge – al momento soltanto deboli o moderate – proprio in Sicilia, Calabria e nelle zone più costiere della Campania:

Le temperature stanno già diminuendo sensibilmente, basti pensare che Trapani e Caltanissetta con appena +15°C in pieno giorno sono al momento le città più fredde d’Italia, mentre al Nord/Ovest è tornato a splendere il sole dopo il freddo e il maltempo di ieri. Il Ciclone, come già anticipato, si trova ancora a ridosso della Sardegna e soltanto nelle prossime ore arriverà al Sud, seguendo la traiettoria marittima: percorrerà il Canale di Sicilia per poi incattivirsi domani – giovedì 9 maggio – sul mar Jonio.

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF mostrano chiaramente la traiettoria del ciclone tra oggi, domani e dopodomani venerdì 10 maggio:

Allerta Meteo, la traiettoria del ciclone che sta colpendo l'Italia: ecco come e dove attraverserà il Sud nelle prossime 48 ore

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà in tutto il Centro/Sud. Oggi pomeriggio avremo forti temporali in Sicilia, con violenti nubifragi nella fascia tirrenica dell’isola, nel palermitano ma anche nel messinese. Pioverà in modo abbondante, in ogni caso, su tutta l’isola. Forti piogge e temporali anche in Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna e nelle zone interne dell’Appennino tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Qualche temporale anche in Toscana e sulle Alpi, specie orientali:

Domani, giovedì 9 maggio, sarà la giornata clou del maltempo: i fenomeni più violenti colpiranno l’estremo Sud, come ampiamente previsto da giorni, in Calabria e Sicilia. Violenti nubifragi sono attesi nel reggino, nel messinese e nel palermitano, con oltre 100mm di pioggia in poche ore e svariati nubifragi. In Sicilia continuerà il grande diluvio iniziato oggi su tutta la Regione: una manna dal cielo contro la siccità. Piogge e temporali anche su Basilicata, Puglia, Campania e Sardegna. Qualche fenomeno di maltempo in Emilia e Abruzzo, con ampie schiarite diffuse su tutto il Centro/Nord.

Anche le temperature sono in netto calo: già oggi pomeriggio, come possiamo vedere dalla mappa di seguito, la Sicilia sarà la Regione più fredda d’Italia, seguita da Calabria, Sardegna e Campania.

Le temperature diminuiranno ulteriormente domani, giovedì 9 maggio, in modo particolare all’estremo Sud: in Sicilia arriveremo a 10°C sotto le medie del periodo, mentre tra Algeria, Tunisia e Libia saremo addirittura 13-14°C sotto la norma, come se fossimo in pieno inverno, in un contesto di una vastissima anomalia fredda che coinvolge tutt’Europa e in modo particolare il Nord/Est del continente:

In Italia sarà una giornata gradevole e soleggiata al Centro/Nord con temperature che nel Lazio arriveranno a +25°C, in Toscana e in pianura Padana supereranno i +20°C ma invece al Sud, tra Calabria e Sicilia, rimarranno ferme su valori quasi invernali, se non pienamente invernali, tanto che le principali città di Calabria e Sicilia non supereranno massime di +16/+17°C a Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria. Freddo anomalo anche tra Campania e Basilicata, proprio nelle zone più colpite dal maltempo:

