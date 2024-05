Allerta Meteo ESTOFEX, Centro/Sud nel mirino del maltempo: “rischio grandine e nubifragi”

MeteoWeb

Forte maltempo, con piogge intense e grandine di grandi dimensioni: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi mercoledì 8 Maggio, fino alle 8 di domani, giovedì 9 Maggio 2024. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per l’Europa sud-orientale a causa di intense precipitazioni e grandine di grandi dimensioni, mentre è stato previsto un rischio temporali per tutta l’Italia, con maggiore probabilità al Centro/Sud.

Allerta Meteo oggi al Centro/Sud, il bollettino ESTOFEX

Una perturbazione sta transitando sull’Italia portando piogge e temporali sulle regioni del Centro/Sud. Il bollettino di allerta meteo ESTOFEX riporta che per la giornata di oggi “un livello 1 è stato considerato per parti del centro e del sud Italia. Tuttavia, c’è una grande discrepanza riguardo ai valori di CAPE tra i modelli. Se si realizza lo scenario ICON-EU, si può attendere un rischio isolato di grandine di grandi dimensioni e forti piogge“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.