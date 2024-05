Allerta Meteo Trentino: piogge diffuse e localmente intense

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta meteo ordinaria (gialla) per temporali e possibili rischi idrogeologici, valida dalle 16:00 di oggi, mercoledì 15 maggio, alle 24:00 di domani, giovedì 16 maggio 2024, su tutto il territorio provinciale.

Le previsioni meteo indicano che umidi flussi meridionali interesseranno il Trentino fino alla sera di giovedì. Oggi, sono attese precipitazioni diffuse localmente intense specie sui settori sudorientali ed in serata quando potranno assumere carattere di rovescio temporalesco. Entro le prime ore di domani, giovedì 16 maggio 2024, sono attese precipitazioni cumulate medie di 30-60mm con massimi localmente superiori a 100mm. Giovedì 16 maggio 2024 è prevista una temporanea attenuazione o esaurimento delle precipitazioni in mattinata, ma con sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi al pomeriggio-sera. Gli accumuli di giovedì, 16 maggio 2024, a causa della prevalente natura convettiva delle precipitazioni attese, sono previsti molto disomogenei ma, localmente, potranno registrarsi accumuli superiori a 40mm.

Si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio 2024, criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Si invita la popolazione a:

porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli;

evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo;

evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (ad esempio: conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti.

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

