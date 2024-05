Allerta Meteo Veneto: nuovo avviso per criticità idrogeologica e idraulica

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo per criticità idrogeologica e idraulica, valida dalle ore 14 di oggi alle ore 14 di domani, lunedì 27 maggio. Le previsioni meteo per oggi indicano tempo stabile, eccetto qualche locale modesto fenomeno sui monti. Mentre domani, lunedì, a partire dalle ore centrali è previsto tempo variabile e instabile con rovesci e temporali, con probabilità molto bassa che siano fenomeni intensi. In pianura precipitazioni per lo più assenti fino alla sera.

I livelli di allerta idraulica e idrogeologica sono scesi in tutti i bacini colpiti dalle perturbazioni degli ultimi giorni. Tuttavia è ancora Allerta Idraulica Gialla (stato di attenzione) per i Comuni rivieraschi del Fratta – Gorzone, dove i livelli sono ancora sopra la terza soglia a Valli Mocenighe e alla prima soglia a Stanghella, per il lento deflusso delle acque. È altresì dichiarata l’Allerta Idraulica Gialla limitatamente al Po di Goro e al Po di Venezia per il permanere dei livelli oltre la prima soglia alle sezioni di Ariano e Cavanella.

