Ancora ritardi, il lancio di Starliner rinviato al 17 maggio

Dopo un primo rinvio al 10 maggio, il primo volo con equipaggio del “taxi spaziale” Starliner di Boeing è stato spostato di almeno un’altra settimana, per sostituire una valvola difettosa nel veicolo di lancio Atlas 5. La NASA ha annunciato che la missione Crew Flight Test (CFT), il cui lancio era stato interrotto il 6 maggio a causa di un malfunzionamento della valvola nello stadio superiore Centaur del razzo, è stata riprogrammata non prima delle 18:16 ora locale del 17 maggio (00:16 ora italiana del 18 maggio).

Il lungo rinvio consentirà alla United Launch Alliance di riportare il razzo al suo hangar VIF (Vertical Integration Facility) vicino alla piattaforma per sostituire una valvola di regolazione della pressione dell’ossigeno liquido nel Centaur. Quella valvola ha iniziato a oscillare dopo che lo stadio è stato caricato con ossigeno liquido, creando un ronzio, notato dagli equipaggi della rampa di lancio. La procedura per sostituire la valvola, che comporta l’installazione di attrezzature per sostenere lo stadio, richiede diversi giorni.

Non ci sono conflitti di programma a breve termine per un lancio sulla Stazione Spaziale Internazionale, alla quale attraccherà la Starliner. I due astronauti che formano l’equipaggio della missione CFT, Butch Wilmore e Suni Williams, rimarranno al Kennedy Space Center in quarantena pre-volo.

