Bimba di 3 anni sente un “mostro in casa”: i genitori, increduli, fanno un’assurda scoperta

La tranquilla routine di una famiglia di Charlotte, nella Carolina del Nord (USA), è stata scossa da una scoperta inaspettata e piuttosto sorprendente. Tutto è cominciato quando la loro vivace bimba di soli 3 anni ha cominciato a lamentarsi di strani rumori provenienti dalla sua stanza da letto. Inizialmente, i genitori, Ashley Massis Class e suo marito, hanno pensato che fosse solo frutto della fervida immaginazione infantile della piccola, tipica di quell’età.

La bimba e il “mostro”

Tuttavia, ciò che sembrava essere solo il prodotto della fantasia di una bimba ha preso una svolta inaspettata quando la madre ha notato la presenza di alcune api vicino alla soffitta della loro casa di campagna. Un dettaglio che ha scatenato la preoccupazione e l’interesse della coppia, soprattutto considerando i racconti della bimba riguardo ai rumori misteriosi.

Convinti che la figlia potesse effettivamente sentire il ronzio delle api proveniente dal soffitto, Ashley e suo marito hanno deciso di approfondire la questione. Hanno contattato un’azienda specializzata in disinfestazioni per verificare la situazione e scoprire cosa si celasse dietro i misteriosi rumori.

Una colonia di api

Quello che hanno scoperto ha superato di gran lunga le loro aspettative: una colonia di ben 50mila api stava tranquillamente risiedendo sopra la stanza della piccola.

La scoperta ha destato un misto di stupore e preoccupazione nella famiglia. Un apicoltore è stato chiamato per valutare la situazione e gestire la delicata operazione di rimozione delle api dalla casa. Utilizzando una termocamera, è stato possibile individuare con precisione la posizione esatta dell’alveare all’interno del muro della stanza della bimba. Il processo di estrazione è stato complesso e ha richiesto tre operazioni di aspirazione inversa per rimuovere gli insetti e trasferirli in sicurezza in un santuario dedicato alle api.

L’esperienza, sebbene insolita e spaventosa, ha fornito alla famiglia una storia da raccontare per anni a venire. Ashley ha documentato l’intero processo su TikTok, condividendo con il mondo la loro incredibile scoperta e le complesse operazioni necessarie per risolvere la situazione. Tuttavia, oltre allo stupore causato dalla presenza delle api, la famiglia ha dovuto affrontare anche i danni provocati dagli insetti alla struttura della casa. Il cablaggio elettrico è stato danneggiato, causando stime di danni per un valore approssimativo di 20mila dollari.

