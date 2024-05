Campi Flegrei, Ferrante (Mit): “monitoriamo la situazione, contatti costanti con le strutture preposte”

MeteoWeb

“Stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione nella zona dei Campi Flegrei. I fenomeni di bradisismo che si stanno verificando sono oggetto di attenzione da parte del Mit con approfondite verifiche relative alle infrastrutture e al sistema dei trasporti. Sono in costante contatto con le strutture preposte, anzitutto con la sede centrale di Napoli del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, che sta effettuando ispezioni presso edifici statali, tra cui l’Istituto Penale per Minori di Nisida e il Carcere Femminile di Pozzuoli, evacuato in via precauzionale. Sono in continuo contatto anche con Rfi e con Anas, che hanno effettuato accertamenti tecnici senza rilevare criticità. Continueremo a monitorare la situazione“. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

“Con il decreto Campi Flegrei, il Governo ha già predisposto idonee misure e ulteriori interventi saranno valutati nel vertice interministeriale presieduto dal Premier Giorgia Meloni che si terrà domani a Palazzo Chigi. Ringrazio la Protezione Civile e tutti coloro che sono impegnati sul territorio per fornire assistenza ed effettuare le opportune verifiche”, aggiunge Ferrante.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.