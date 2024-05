Ecco dove si mangia la pizza migliore d’Europa (Italia esclusa)

MeteoWeb

L’Italia non prende parte alla classifica stilata da ‘50 Top Pizza Europe‘, che elenca appunto le 50 migliori pizzerie d’Europa, ma è bene notare che la maggior parte dei pizzaioli che gestiscono i locali premiati sono italiani. Non è un caso, dunque, se nella città che ospita ben 366mila italiani si trova anche la migliore pizzeria fuori dai nostri confini: “Napoli on the Road” di Michele Pascarella nell’area di Chiswick, a Londra. Dopo la capitale britannica, la seconda posizione per la miglior pizza d’Europa è occupata da Barcellona e la terza da Vienna.

È interessante notare come tra le prime dieci posizioni figurino ben quattro locali in Spagna: Sartoria Panatieri (Barcellona), gestita da Rafa Panatieri e Jorge Sastre, al secondo posto (è scesa di una posizione perché nel 2023 era prima); Baldoria (Madrid, quinta), La Balmesina (Barcellona, nona), Fratelli Figurato (Madrid, decima). L’Enopizzeria di Via Toledo del pizzaiolo Francesco Calò (a Vienna) ha vinto il premio Pizza dell’Anno 2024 con la sua creazione ‘Nero di Marinara’ e si è piazzata al terzo posto.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato tutti i professionisti premiati, sono stati consegnati riconoscimenti speciali, come la New Entry dell’Anno 2024 a Stile Napoletano a Chester, in Inghilterra e il Miglior Piatto Proposta di Pasta, al Baldoria, di Madrid. IMperfetto a Puteaux (in Francia), del pizzaiolo Tonino Cogliano, ha vinto il premio Miglior Pizzaiolo dell’anno 2024. Il premio ‘Forno Verde’ (che premia l’attenzione alla sostenibilità) è stato assegnato a Sartoria Panatieri, Baest (Copenaghen) e MO de Movimiento (Madrid).

Il Paese meglio rappresentato nella guida è la Spagna, con 39 pizzerie, seguita dalla Francia, con 21, e dalla Germania, con 17. Le prime 20 pizzerie della lista 50 Top Pizza Europe entrano automaticamente nella classifica delle 100 migliori pizzerie del mondo, il cui gala si terrà il 10 settembre al Teatro Mercadante di Napoli. L’altro appuntamento, con 50 Top Pizza, si svolgerà il 25 giugno a New York, dove verranno decretate le migliori pizzerie degli Stati Uniti 2024.

