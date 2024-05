Forte scossa di terremoto nell’arcipelago di Tonga: panico a Nuku’alofa

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.6 in base ai dati dell’USGS, ha colpito l’arcipelago di Tonga, in Polinesia, a Nord della Nuova Zelanda e a Est dell’Australia, nell’oceano Pacifico. La scossa s’è verificata alle 22:47 della notte italiana ed è stata distintamente avvertita a Nuku’alofa, la Capitale di Tonga, dove erano le 9:47 del mattino di lunedì 27 maggio.

La scossa ha spaventato la popolazione che si è riversata in strada in preda al panico. Fortunatamente non è stata diramata un’allerta tsunami: le boe ondametriche non hanno rilevato alcuna anomalia nel livello delle acque del mare.

