Lombardia assediata dal maltempo: oltre 100 mm nel Lodigiano, a Milano Lambro a livelli molto alti | FOTO

Un’intensa perturbazione sta transitando al Nord Italia dove tra oggi e domani è atteso forte maltempo con precipitazioni abbondanti e persistenti. La Lombardia è particolarmente bersagliata in queste ore: al momento, dalla mezzanotte, si segnalano ben 110 mm a Lodi, 100 mm a Montanaso Lombardo (LO), 93 mm a Gaggiano (MI), 95 mm a Castronno (VA), 92 mm a Varese e Sesto Calende (VA).

Per quanto riguarda Milano, è entrata in funzione alle 06:30 la vasca che protegge da eventuali esondazioni del fiume Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano a causa della pioggia intensa che cade da ieri sera sul capoluogo lombardo. I livelli del fiume, ha spiegato in un aggiornamento l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, “sono aumentati con le piogge di stanotte“. “Ancora una volta quest’ opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città, sono molto alti anche i livelli del Lambro che sono a 2 metri e 50. Ieri sera abbiamo evacuato le comunità in modo tale da non aver problemi“. L’assessore ha consigliato “massima prudenza” in quanto “il maltempo proseguirà per tutta la mattinata“.

Allo stato risulta allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona Sud della città, dove sta intervenendo personale della MM, oltre alla Polizia locale. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un’auto.

Il fiume Lambro fa registrare livelli molto alti (immagini nella gallery a corredo dell’articolo) a causa della pioggia insistente da ieri sera e ciò ha causato un “rigurgito” del corso d’acqua con fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alla porte di Milano. L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli ha spiegato che sul posto sono state inviate squadre di MM, Protezione civile e Polizia Locale. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti.

A causa delle forti piogge in Via Rainer Maria Rilke, a Milano, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno tratto in salvo una disabile. La situazione presenta un bilancio di 80 interventi eseguiti e 20 interventi in coda e tutta l’area di Milano coinvolta. Il fiume Lambro è in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente.

