La Luna, Mercurio e le stelle cadenti: 3 eventi imperdibili nel cielo di maggio

MeteoWeb

La pioggia di stelle cadenti della primavera darà il via ad un mese con suggestivi eventi astronomici, nessuno dei quali richiederà un telescopio per essere ammirato.

Stelle cadenti, arrivano le Eta Aquaridi

Il primo fine settimana del mese porterà il picco dello sciame meteorico Eta Aquaridi, il 2° evento di questo tipo in meno di 2 settimane dopo quello delle Liridi di fine aprile. Il 2024 sarà un anno particolarmente favorevole per vedere l’evento: “La maggior parte degli osservatori nell’emisfero settentrionale di solito vedono un massimo di 15-20 meteore l’ora in condizioni ideali. Questi tassi potrebbero essere raddoppiati quest’anno,” ha spiegato l’American Meteor Society.

Il picco in Italia cade nella notte tra 5 e 6 maggio, e l’orario migliore sarà quello che precede l’alba.

Mercurio nel cielo mattutino

Mercurio è uno dei pianeti più difficili da individuare nel cielo a causa della sua vicinanza al Sole, ma i mattinieri avranno l’opportunità di vedere il pianeta a inizio mese. Il 9 maggio Mercurio sarà visibile basso nel cielo orientale prima dell’alba.

Per vedere Mercurio non è necessario alcun telescopio, ma sarà fioco e basso nel cielo, quindi gli skywatcher avranno bisogno di una visione libera dell’orizzonte orientale e dovranno cercarlo circa un’ora prima dell’alba.

La Luna Piena dei Fiori

Giovedì 23 maggio sorgerà l’ultimo plenilunio di primavera, che ha molti soprannomi per via della flora e della fauna in bella mostra durante il mese. Il soprannome più comune per la Luna Piena di maggio è Luna dei Fiori, poiché è il momento in cui i fiori sbocciano in tutto il Nord America, secondo l’Old Farmer’s Almanac.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.