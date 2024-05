Maltempo africano al Sud: nubifragi in Sicilia, forti temporali verso la Calabria | LIVE

MeteoWeb

Domenica di maltempo africano in Sicilia, per il fronte temporalesco che sta risalendo l’isola da Sud/Ovest verso Nord/Est. Forti temporali stanno colpendo il catanese: nella zona Sud della provincia di Catania sono già caduti 27mm di pioggia a Trigona a Molino Grande, 13mm alla Diga di Lentini, 9mm a Carlentini Nord, 4mm a Scordia, 3mm a Palagonia; nell’area etnea, a Nord di Catania, abbiamo invece 23mm al Rifugio Citelli, 13mm a Castiglione di Sicilia, 4mm a Piedimonte Etneo, 2mm a Calatabiano.

Sono al momento le zone più colpite dal maltempo in Sicilia, dopo che piogge tra 10 e 15mm hanno interessato un’area molto vasta tra Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Le temperature sono in forte calo: a Caltanissetta abbiamo +17°C, ad Agrigento +19°C. I temporali stanno attraversando anche lo Stretto di Messina, portandosi così in Calabria.

Molte nubi in risalita dal Tirreno stanno compromettendo le condizioni meteorologiche di questa domenica di metà maggio anche al Centro Italia, nel Lazio e in Campania, ma anche in Abruzzo e in Umbria. Piogge sparse, deboli o moderate, nel basso Lazio.

Ampie schiarite, al momento, al Nord dove però sulle Alpi è in corso una forte ciclogenesi e la nuvolosità è in aumento: nel pomeriggio avremo piogge sparse e temporali.

