Maltempo, grandine anche nelle Marche: imbiancata Arcevia | FOTO e VIDEO

Come da previsioni, nel weekend il maltempo si sta estendendo anche sulle regioni del Centro-Sud. Dopo le violente grandinate al Nord, tra Veneto, Liguria ed Emilia Romagna, la grandine è protagonista anche nelle Marche. In particolare, un forte temporale ha interessato nel pomeriggio la località di Arcevia, in provincia di Ancona, scaricando grandine abbondante. Le strade sono state imbiancate dai chicchi caduti in abbondanza. Il temporale ha scaricato anche 44mm di pioggia, provocando qualche allagamento nelle strade, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Nel resto delle Marche, a livello pluviometrico, spiccano i 43mm caduti ad Esanatoglia, 32mm a San Severino Marche, 27mm a Cingoli, 16mm a Sassoferrato.

Temporale con grandine provoca allagamenti ad Arcevia

