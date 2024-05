Maltempo Liguria, violenta grandinata a Sestri Levante: imbiancate anche le spiagge | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La grandine rimane la protagonista di questo mese di maggio caratterizzato dal maltempo estremo sull’Italia. Oltre alle violente grandinate in Veneto, con accumuli ingenti e chicchi dalle dimensioni di 5cm, segnaliamo anche l’intensa grandinata che ha colpito Sestri Levante in mattinata. Un intenso temporale, infatti, ha interessato il Levante Ligure, scatenando forti piogge e accumuli ingenti di grandine. A Sestri Levante, il paesaggio è surreale: grandi accumuli di grandine sulle strade, con disagi per gli automobilisti. Ma la grandine ha imbiancato anche le spiagge, per una visione davvero insolita.

Durante il forte temporale, un fulmine ha anche colpito in pieno una barca nel porto di Sestri Levante.

Sul fronte piogge, segnaliamo: 28mm a Lavagna, 27mm a Chiavari, 23mm a Villa Oneto, 19mm a Sestri Levante, 18mm a San Colombano, 17mm a Moneglia, Belpiano, Velva.

Spiagge imbiancate dalla grandine a Sestri Levante

La grandine imbianca la spiaggia di Sestri Levante

Le immagini della forte grandinata che si è abbattuta su Sestri Levante

Sestri Levante sotto un intenso temporale con grandine

L'intensa grandinata a Sestri Levante

