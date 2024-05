Maltempo Lombardia, asilo allagato a Bellinzago: bimbi salvati dai Carabinieri

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare danni e disagi nel Milanese. Dieci bambini e sei adulti sono state soccorsi dai Carabinieri dopo essere rimasti intrappolati all’interno di un asilo nido allagato a Bellinzago Lombardo a causa del maltempo. I militari della Stazione di Gorgonzola, unitamente ai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto la struttura di via Padana Superiore dopo una richiesta di aiuto da parte del personale e hanno portato fuori i bimbi in braccio, per poi aiutare insegnanti e personale. Nessuno è rimasto ferito.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando la foto in alto: “allagamenti nel Milanese: un’immagine che parla da sola. Tra i soccorritori anche i Carabinieri, in aiuto alle persone in difficoltà rimaste isolate a causa della grande quantità di acqua che ha invaso le strade. Difesa per la collettività”.

