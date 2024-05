Maltempo, nubifragi al Nord/Est: Veneto nel mirino, oltre 70 mm nella notte a Jesolo | DATI

MeteoWeb

L’intensa perturbazione che sta transitando sul Nord Italia insisterà anche oggi, causando ancora forte maltempo con possibili nubifragi che potranno generare anche delle situazioni critiche. Oggi il cielo sarà molto nuvoloso al Nord con piogge e temporali a tratti intensi, concentrati principalmente nel pomeriggio e sera, anche se gli accumuli dalla mezzanotte sono già rilevanti, in particolare in Veneto: si segnalano infatti ben 71 mm a Jesolo (VE), 64 mm a Spinea (VE), 62 mm a Dolo (VE), 56 mm ad Eraclea (VE), 47 mm a Stra (VE), 42 mm a Maserà di Padova (PD) e 30 mm a Venezia.

Maltempo, Veneto nel mirino

Continua da ieri in Veneto il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito la regione: oltre 280 i soccorsi effettuati. A Verona sono stati 60 gli interventi, 59 a Padova, 71 a Vicenza, 26 a Rovigo, 15 a Treviso e 52 a Venezia. Particolarmente colpite le province di Verona, nel comune di San Bonifacio, e Padova, nei comuni di Montagnana e Casale di Scodosia. A Soave (VR) alcuni automobilisti bloccati in un sottopasso allagato sono stati soccorsi dai sommozzatori del Corpo nazionale.

