Maltempo, violento nubifragio a Milano: strade allagate | VIDEO

Il maltempo continua a flagellare la Lombardia dopo le piogge torrenziali che hanno portato all’esondazione di diversi fiumi nella giornata di ieri. Anche oggi un violento nubifragio si sta abbattendo su Milano, allagando rapidamente le strade e provocando disagi alla circolazione. La pioggia, infatti, è talmente forte da rendere scarsa la visibilità sulle strade. In questo momento, in città ci sono +14°C, come fosse una giornata d’inverno, mentre in alcune zone della città sono caduti fino a 24mm di pioggia, come nella zona dello stadio San Siro.

Resta altissima l’attenzione a causa del maltempo persistente su Milano: diramata una nuova allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico.

La vasca del Seveso è stata in parte svuotata per consentire, qualora le piogge lo rendessero necessario, di tornare a riempirsi delle acque del fiume Seveso per scongiurare esondazioni in città. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli interventi.

