Maltempo Piemonte: alberi caduti, smottamenti e allagamenti nel Biellese

Il maltempo che anche oggi si è abbattuto sul Piemonte ha provocato danni e disagi anche nel Biellese. Dalle prime ore di oggi, i Vigili del Fuoco di Biella e dei distaccamenti di Cossato e Ponzone sono al lavoro per disagi causati dal maltempo. In particolare gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, alcuni smottamenti e qualche allagamento. Una frana di circa 20 metri cubi si è verificata nel territorio del comune di Curino, interessando l’intera carreggiata: la strada è stata chiusa alla viabilità.

