Maltempo Piemonte, copiose nevicate in montagna: già 50cm al Rifugio Gastaldi | FOTO

MeteoWeb

Primo Maggio all’insegna del maltempo in Piemonte, in particolare sulle aree occidentali della regione dove si registrano piogge intense. Superati localmente i 100mm di pioggia dalla tarda serata di ieri. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo: 111mm a Prali, 105mm a Balme, 91mm a Piamprato, 82mm a Barge, 78mm al Clot della Soma, 74mm a Niquidetto, 73mm a Bertodasco, Le Selle, 72mm a Malciaussia, 68mm a Noasca. Nelle aree alpine del Torinese, le più colpite dalle piogge, i livelli idrometrici di fiumi e torrenti sono in aumento ma ancora al di sotto al livello di guardia. Inoltre, la famosa cascata di Noasca (TO) nella Valle dell’Orco è sempre più imponente a causa del maltempo in atto.

Ma questo peggioramento non porta solo piogge in Piemonte. In quota, infatti, sono in atto copiose nevicate. “Quota neve in graduale calo all’interno delle valli alpine dove, mediamente, nevica dai 1.700-2.000 metri, a tratti fino a 1.500-1.600 metri in alta Valle Orco, nel Canavese, con accumuli di neve fresca già intorno ai 50 centimetri ai 2.657m del Rifugio Gastaldi secondo il nivometro di Arpa Piemonte”, segnala il meteorologo Andrea Vuolo sulla pagina Facebook “Meteo in Piemonte”.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la copiosa nevicata in atto nella Valle dell’Orco, oltre i 1.900 metri, e a Ceresole Reale, sempre nel Torinese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.