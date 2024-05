Maltempo in Piemonte, forti temporali in atto: violentissima grandinata a Borgo San Dalmazzo

MeteoWeb

Dopo i primi forti temporali di ieri sera, anche oggi continua il maltempo in Piemonte: nel pomeriggio una forte grandinata ha imbiancato Borgo San Dalmazzo come possiamo osservare nell’immagine a corredo dell’articolo. A Boves sono caduti 5mm di pioggia con temperatura crollata in pochi minuti da +20°C a +15°C; a Cuneo solo pioviggine con temperatura in picchiata da +19°C a +16°C in centro città.

Altri temporali stanno interessando le zone alpine e prealpine e si intensificheranno in serata, e poi soprattutto domani, martedì 14 maggio.

Il maltempo più serio, però, inizierà dopodomani, mercoledì 15, con piogge torrenziali e forti temporali in modo particolare sull’alto Piemonte, e proseguirà per tre giorni, fino a venerdì 17.

