Maltempo in Piemonte: si alza il livello del fiume Po, la situazione a San Mauro Torinese | VIDEO

MeteoWeb

Un vortice atlantico posizionato a ridosso delle Isole Britanniche, bloccato nel suo moto verso Est da un robusto promontorio anticiclonico sull’Europa settentrionale, ha convogliato sul Piemonte flussi umidi meridionali, determinando diffuso maltempo. Le intense precipitazioni hanno gonfiato il fiume Po, come mostra il video realizzato da Giorgio Fotia questa mattina a San Mauro Torinese (TO). Al momento non si segnalano criticità.

Come riporta Arpa Piemonte, nel corso della giornata di domani l’area di bassa pressione tenderà a transitare verso Est scorrendo lungo l’arco alpino: ciò comporterà una progressiva attenuazione dei fenomeni con rovesci residui a ridosso dei rilievi e temperature massime in graduale aumento. Per sabato sono attesi ancora rovesci sulle Alpi e cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.