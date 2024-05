Maltempo, forti piogge su Milano: evacuazioni, attivata vasca del Seveso

MeteoWeb

Il maltempo assedia Milano. Dalla serata di ieri forti piogge si stanno abbattendo sulla città, inclusi i bacini di Seveso e Lambro. Alle 06:30 è entrata in funzione la vasca contro le esondazioni del Seveso, a protezione dei quartieri di Niguarda, Isola e Prato Centenaro. L’assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli ha spiegato che i livelli del Seveso e del Lambro sono aumentati, e che quest’ultimo ha superato i 2,50 metri. “Ancora una volta la vasca, opera fondamentale, è entrata in funzione e protegge la nostra città,” ha spiegato Granelli. “Ieri sera avevamo evacuato le comunità. In città i sottopassi sono aperti e funzionano tutti, anche se vi sono molte pozzanghere e consigliamo la massima prudenza. Il maltempo continua per tutta la mattinata“.

L’assessore ha anche riportato i dati del monitoraggio dei fiumi (livelli idrometrici ore 06:30 del 15/05/2024):

Seveso : Cesano Maderno 1,53 – Palazzolo 0,95 – Ornato 1,91 – Valfurva 1,88.

: Cesano Maderno 1,53 – Palazzolo 0,95 – Ornato 1,91 – Valfurva 1,88. Lambro: Peregallo 1,32 – Feltre 2,57.

Nel frattempo, si è allagato il sottopasso di via Pompeo Leoni ma squadre di MM sono sul posto per interventi. In via Pompeo Leoni sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone su un’auto.

