Maltempo, forte temporale a Roma: grandine e fulmini sulla Capitale | FOTO

Un violento temporale con pioggia, grandine e fulmini si è abbattuto in serata sulla zona di Roma. La grandine ha raggiunto anche dimensioni medie, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, mentre gli utenti sui social network descrivono la grandinata come molto intensa, simile “a sassate”. A Roma, durante questo temporale serale, sono caduti tra i 5 e i 15mm di pioggia nelle varie zone della città, mentre la temperatura è crollata a +10°C, rendendo invernale il clima di questa serata di maltempo.

Una grandinata ha colpito anche Terracina, in provincia di Latina, ma qui le dimensioni dei chicchi erano più piccole.

Oggi tutto il Lazio è stato colpito da piogge, temporali e forte vento che hanno determinato danni e disagi.

