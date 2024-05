Maltempo, Sicilia sott’acqua: addio siccità, piogge torrenziali e freddo invernale | LIVE

MeteoWeb

Pioggia torrenziale in corso nel cuore della Sicilia, colpita da una pesante siccità che adesso verrà attenuata da questa intensa ondata di maltempo. Nelle ultime ore sono caduti ben 62mm di pioggia a La Margana, 35mm a Casale di Riena, 31mm a Santo Stefano Quisquina, 30mm a Prizzi. Moltissime le località che hanno superato i 20–25mm in tutta l’isola, con temperature quasi invernali. Al momento, infatti, abbiamo appena +17°C a Messina, +16°C a Catania, +15°C a Palermo, Trapani e Sciacca, +14°C ad Agrigento, +13°C a Caltanissetta, Caltagirone e Noto, +12°C a Bagheria e Modica, +11°C a Ragusa, +10°C ad Enna.

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari testimonia la veemenza della perturbazione con la risalita sulla Sicilia di temporali molto intensi dal Canale verso tutta l’isola, dove il clou del maltempo inizierà nelle prossime ore:

Tra oggi e domani moltissime località siciliane supereranno i 100–150mm di pioggia, con pesanti conseguenze in termini di allagamenti, inondazioni e frane. Il maltempo si sta rapidamente estendendo anche a Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia settentrionale, oltre che in Sardegna. I fenomeni delle prossime ore saranno ancor più violenti.

Fenomeni di maltempo sparsi in corso anche al Nord, specie nelle aree Prealpine. Spettacolari le nubi temporalesche nel biellese, in Piemonte:

