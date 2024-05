Maltempo, i violenti temporali localizzati in Emilia Romagna: “la pioggia di 2 mesi in 2 ore”

MeteoWeb

In questi giorni in cui il Nord Italia è stato travolto da una violenta ondata di maltempo, l’Emilia Romagna ha dovuto fare i conti con violenti temporali che hanno provocato intensi nubifragi e violente grandinate in poco tempo. I temporali hanno colpito in maniera molto localizzata e diverse località si sono ritrovate imbiancate dalla grandine e sotto un improvviso diluvio. I risultati sono allagamenti e danni all’agricoltura. In un post sulla propria pagina Facebook, Pierluigi Randi, tecnico di meteorologia, analizza la situazione maltempo degli ultimi due giorni in Emilia Romagna, mettendo in luce – dati alla mano – l’eccezionalità dei fenomeni che hanno colpito la regione.

“Prendiamo Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, ma poteva accadere in qualunque altra località del Ravennate. 15 maggio 2024: 47,8 mm. 16 maggio 2024: 49,0 mm. Totale: 96,8 mm. Valore climatologico trentennale delle precipitazioni cumulate in aprile-maggio: 114,2 mm. Quindi, in due eventi, è caduto l’85% della pioggia che normalmente cade in quei due mesi in quella località. Ma c’è di più: quei 96,8 mm sono caduti in circa 2 ore e mezza. Dunque: quasi la pioggia di due mesi in poco più di 2 ore”, scrive Randi.

“La grandinata di oggi è stata molto severa (in termini quantitativi), provocando gravi danni alle colture, ma purtroppo la grandine è “di casa” in molte zone della pianura regionale, e del resto non è una novità. La novità vera è rappresentata da quei 96,8 mm in meno di tre ore. Che sono 96,8 litri di acqua versati in un metro quadrato di superficie. Che sono 968.000 litri sulla superficie di un ettaro. Che sono quasi 10.000 quintali di acqua per ettaro versati in poco più di 2 ore. Che sono quasi 1000 tonnellate di acqua per ettaro versate in poco più di 2 ore. E di quelle quasi 1000 tonnellate di acqua per ettaro cadute in un amen, circa un 3% viene assorbito dal terreno, il resto se ne va in runoff. E un ettaro non è granché come superficie: un quadrato di appena 100 m di lato (1,6 campi da calcio)”, continua Randi.

“Morale della favola: la grandine è sempre una seria calamità, ma dobbiamo, e dovremo, preoccuparci di più degli eventi di pioggia estrema, dato che quelli di questi due giorni lo sono (per il nostro clima). In un anno abbiamo avuto due eventi di pioggia estrema su scala più estesa, orograficamente forzati e dovuti a persistenza (2023), e due eventi di pioggia estrema su scala molto ridotta, puramente convettivi (QLCS/Supercelle) e dovuti a intensità (2024). E lo confermano i dati”, conclude Randi, postando una mappa con la distribuzione delle precipitazioni di oggi (rete ER-Meteo), che definisce “eloquente”: “valori molto alti ma assai localizzati; condizione molto ma molto diversa dallo scorso anno”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.