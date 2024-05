Maltempo, forti temporali in Veneto: si superano i 100mm, allagamenti a Montagnana | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali stanno colpendo buona parte del Veneto e continueranno a farlo per tutta la notte. Nel Padovano, da ore insiste un temporale autorigenerante, che ha scaricato finora 106mm di pioggia a Montagnana. Il risultato sono strade chiuse e allagamenti a Montagnana ma anche in tutti i comuni limitrofi tra basso Vicentino ed ovest Padovano. A Montagnana è in corso la distribuzione dei sacchi per far fronte agli allagamenti. Segnaliamo anche 105mm di pioggia caduti a Cologna Veneta, 104mm a Cagnano, località rispettivamente del Veronese e del Vicentino ma a pochi chilometri di distanza da Montagnana.

Il Comune di Vigodarzere, sempre nel Padovano, segnala che le situazioni critiche in Veneto in questo momento sono “a Montagnana, Casale di Scodosia e Megliadino San Fidenzio, nel Padovano, a causa delle precipitazioni in corso. Badia Polesine nel Rodigino”. La Protezione Civile del Comune è in allerta: “i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile sono in stato di pre-allerta causa maltempo. Sono stati attivati dalla Provincia e sono nella sede comunale all’ex deposito dell’Aeronautica per caricare sacchi di sabbia nei camion della Protezione Civile provinciale con destinazione Montagnana, dove ci sono criticità causate dalle intense piogge. A Vigodarzere in questo momento non si registrano problematiche idrogeologiche”, rende noto il Comune.

Si superano i 100mm anche nel Vicentino, in particolare sulle Prealpi; segnaliamo 107mm a Recoaro Terme, 106mm a Lusiana, 98mm a Valli del Pasubio, 94mm a Caldogno.

Attenzione al maltempo che continuerà a colpire il Veneto anche nelle prossime ore. “Nella giornata di oggi violente perturbazioni hanno colpito il Veneto, in particolare nel Padovano e nel Polesine. Nei territori di Badia Polesine, Casale di Scodosia, Megliadino San Vitale, Montagnana e Borgo Veneto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere alberi e per allagamenti”, ha scritto sui social il Presidente del Veneto Luca Zaia. “Ci sarà maltempo anche per la giornata di domani, con precipitazioni che potrebbero risultare molto intense, associate a rovesci e temporali forti tra Prealpi e pianura, con quantitativi anche abbondanti. È previsto l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, e il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari”.

