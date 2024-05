Maltempo Valle d’Aosta: riapertura parziale della strada per Valgrisenche

MeteoWeb

Si potrà transitare in due fasce orarie lungo la strada regionale per Valgrisenche, chiusa ieri mattina dopo il crollo di alcuni massi dovuto alle abbondanti piogge. Con un’ordinanza, il sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz, ha disposto la parziale riapertura della regionale numero 25 dalle 6:30 alle 8 e dalle ore 17 alle 19:30. La carreggiata era stata chiusa al transito tra Chamençon e Planaval. Nel frattempo, proseguono gli interventi di mitigazione per la messa in sicurezza della strada regionale da parte della struttura interventi operativi del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco della Regione Valle d’Aosta.

