Alluvione in Veneto, “ore drammatiche”: allerta rossa per maltempo anche oggi | FOTO

“Sono ore drammatiche per il Veneto, colpito da intense piogge e inondazioni“: è quanto ha affermato il governatore Luca Zaia riferendosi alla situazione nella regione, flagellata dal maltempo. La Protezione civile del Veneto ha diramato un’allerta meteo rossa, valida fino alle 14 di oggi in gran parte del territorio regionale con una nuova fase di precipitazioni diffuse e in spostamento verso Nord/Est.

Gravi le criticità a Castelfranco Veneto nel trevigiano, dove sono esondati i torrenti Avenale e Muson. Il maltempo dovrebbe concedere una tregua a Vicenza, mentre sarà colpita soprattutto la zona di confine di Portogruaro nel veneziano, dove già ieri si sono registrati allagamenti diffusi. Ancora interrotte le linee ferroviarie tra Vicenza e Schio, Padova e Treviso. Sotto stretta osservazione il livello dei fiumi.

