Maltempo, alluvione a Castelfranco Veneto: esondati Avenale e Muson | VIDEO

Il maltempo continua a provocare gravi danni in Veneto. Le piogge che hanno colpito il Trevigiano in serata hanno scaricato oltre 100mm a Castelfranco Veneto, facendo esondare l’Avenale e il Muson. Le strade si sono così riempite d’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Gli accumuli pluviometrici totali di oggi a Castelfranco Veneto indicano 135mm, mentre 134mm sono caduti nella vicina Alberone, 129mm a Ramon, 123mm a Fonte, 114mm ad Asolo.

Il sindaco Stefano Marcon, che è anche Presidente della Provincia, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole per domani, venerdì 17 maggio.

Alluvione a Castelfranco Veneto, Piazza Giorgione allagata

