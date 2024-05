Maltempo, situazione critica a Vicenza: dati pluviometrici impressionanti, istituito il Coc

MeteoWeb

Situazione critica per il maltempo che sta colpendo Vicenza questa sera. Intorno alla città sono caduti 69mm di pioggia a Campedello, 76mm ad Altavilla Vicentina, 91mm a Moracchino, 95mm a Sovizzo; in provincia addirittura 109mm a Caldogno, 139mm a Schio. A causa delle numerose criticità sul territorio, il Comune di Vicenza ha disposto l’apertura del Coc presso il Comando della Polizia locale.

In via precauzionale il Comune ha invitato a spostare auto e beni dagli interrati di viale Fusinato, lungo il fiume Retrone. Predisposte le pompe in viale Stadio e Leoni. Installate paratie a ponte degli Angeli e panconi a Debba. Polizia locale e protezione civile vigilano sull’ingrossamento di fiumi, rogge e fossati.

