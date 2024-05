Neuralink, la FDA autorizza l’impianto del chip cerebrale nel secondo paziente

MeteoWeb

L’autorità di regolamentazione sanitaria statunitense (FDA) ha consentito a Neuralink, società del miliardario Elon Musk, di impiantare il suo chip cerebrale in una seconda persona dopo aver proposto di risolvere un problema che si è verificato nel suo primo paziente. Lo riferisce il Wall Street Journal. All’inizio di questo mese, Neuralink ha affermato che i minuscoli fili impiantati nel cervello del suo primo paziente si erano spostati dalla loro posizione. Reuters ha riferito la scorsa settimana, citando fonti, che la società sapeva dai test sugli animali che i fili avrebbero potuto ritrarsi. L’azienda intende risolvere il problema incorporando alcuni dei fili del dispositivo più in profondità nel cervello, afferma il WSJ citando una persona che ha familiarità con l’azienda e un documento che aveva visionato.

Neuralink prevede di impiantare il suo dispositivo nel secondo paziente a giugno e su un totale di 10 persone quest’anno, afferma il WSJ, aggiungendo che più di 1.000 tetraplegici si sono iscritti al suo registro dei pazienti.

Secondo il WSJ, inoltre, la società intende presentare nei prossimi mesi richieste alle autorità di regolamentazione in Canada e Gran Bretagna per avviare sperimentazioni simili.

La società ha affermato a febbraio che il primo paziente a cui era stato impiantato il chip cerebrale era in grado di controllare il mouse di un computer utilizzando il pensiero senza “effetti negativi”. La tecnologia utilizza un robot per posizionare chirurgicamente un impianto di interfaccia cervello-computer in una regione del cervello che controlla l’intenzione di muoversi, secondo Neuralink.

