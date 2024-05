Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani venerdì 24 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 24 Maggio ad Aosta indicano condizioni instabili con precipitazioni diffuse lungo l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto ampia, con un’umidità che si manterrà elevata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con piogge leggere e temperature intorno ai +11°C. La situazione non cambierà molto al mattino, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona e temperature in lieve aumento fino a +18°C.

Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge moderate e temperature che si manterranno intorno ai +18°C. Anche in sera le piogge leggere persistono, con temperature che scendono gradualmente fino a +12°C.

In base a queste previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di munirsi di abbigliamento adeguato in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è probabile che le precipitazioni continuino ad interessare la zona di Aosta, con possibili schiarite solo a partire da domani.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.6° perc. +11.3° 0.12 mm 3.2 SSO max 4.4 Libeccio 95 % 1018 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 2 % 1.1 S max 2.9 Ostro 90 % 1018 hPa 7 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° Assenti 2.3 SE max 2 Scirocco 78 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +18.8° perc. +18.2° 0.38 mm 4.2 SE max 3.7 Scirocco 59 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +18.4° perc. +18° 0.83 mm 7.7 ESE max 5.6 Scirocco 66 % 1015 hPa 16 pioggia moderata +17.7° perc. +17.3° 1.05 mm 4.9 SSE max 4.6 Scirocco 67 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +13.5° perc. +13.2° 0.59 mm 2 ENE max 3.2 Grecale 88 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +13.3° perc. +13.1° 0.61 mm 3.3 OSO max 4 Libeccio 92 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:08

