Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani mercoledì 22 maggio

Mercoledì 22 Maggio a Mantova si prevedono condizioni meteo variabili con precipitazioni durante la giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 20,3°C nel tardo mattino, mentre la minima si registrerà intorno ai 12,8°C durante la notte.

Durante la mattina, le precipitazioni saranno prevalentemente di pioggia moderata, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 76% intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà del 69% e l’umidità si manterrà intorno al 69%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo di Mantova, con precipitazioni che si attenueranno leggermente, passando a piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà del 100% intorno alle 13:00, con una temperatura che si manterrà intorno ai 20°C. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Durante la sera, il cielo sarà coperto con una probabilità del 96% intorno alle 21:00. Le precipitazioni saranno di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 94%. La temperatura si aggirerà intorno ai 15°C e l’umidità sarà del 87%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In conclusione, Mercoledì 22 Maggio a Mantova si prevede una giornata instabile con piogge intermittenti e copertura nuvolosa prevalente. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con un’umidità che oscillerà tra il 69% e l’87%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di adottare le precauzioni necessarie in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 22 Maggio a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.4° perc. +13.2° Assenti 8.7 O max 10.4 Ponente 92 % 1008 hPa 3 poche nuvole +12.9° perc. +12.6° prob. 3 % 6.6 O max 6.7 Ponente 90 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.13 mm 6.9 OSO max 9.3 Libeccio 86 % 1010 hPa 9 pioggia moderata +19.6° perc. +19.4° 1.18 mm 3.1 SO max 5.5 Libeccio 69 % 1011 hPa 12 pioggia moderata +20.2° perc. +20.1° 1.58 mm 5.7 SSO max 6.2 Libeccio 68 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +19.8° 0.63 mm 4.5 E max 5.9 Levante 71 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.17 mm 6.4 NE max 7.4 Grecale 84 % 1012 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 8 % 3 NNE max 4.4 Grecale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:37 e tramonta alle ore 20:50

