Maltempo, migliora la situazione fiumi nel Mantovano: si aspetta la piena del Po

Migliora la situazione nel Mantovano dopo il maltempo di ieri. Da oggi pomeriggio è tornato il sole in tutta la provincia. Le acque dei canali che avevano invaso porzioni di campagna sono in ritirata, ma i fiumi continuano a restare osservati speciali.

La piena del Po, nel Mantovano, è attesa tra questa sera tardi e domani mattina quando, secondo l’Aipo, l’agenzia interregionale del fiume Po, a Borgoforte, il livello dell’acqua potrebbe superare la soglia 3 di criticità elevata (colore rosso), questo in ragione dei consistenti apporti degli affluenti emiliani.

La Secchia, nel basso Mantovano, sta rapidamente aumentando di livello ma le casse di espansione aperte nel Modenese hanno in parte trattenuto l’acqua, limitando così l’aumento dei livelli a valle. Il livello dell’Oglio e del Chiese sono in calo.

È rientrata, inoltre, la preoccupazione nella zona di Buscoldo, nel Comune di Curtatone, dove con la tracimazione di alcuni fossi irrigui, l’acqua aveva allagato i campi arrivando a minacciare alcune cascine. Ora il livello si sta abbassando e quindi non è stato necessario evacuare le sette persone che vi abitano.

Sotto controllo anche il livello del Mincio che si sta alzando, ma di poco, nei pressi della città di Mantova; allerta soprattutto per le sette persone che abitano alcune case in riva al fiume nella frazione di Formigosa: per il momento non c’è alcun pericolo, ma l’ordinanza del sgombero del sindaco Palazzi è pronta.

