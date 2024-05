Previsioni Meteo Trentino: in arrivo piogge sparse e rovesci diffusi

MeteoWeb

“Oggi prevalentemente nuvoloso con locali aperture al mattino; nel pomeriggio possibili piogge sparse e isolati rovesci. Martedì nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci diffusi. Mercoledì irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci sparsi. Giovedì e venerdì soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Trentino, così come riportate nel consueto bollettino di MeteoTrentino.

Oggi previsto cielo nuvoloso con qualche apertura al mattino; al pomeriggio probabili piogge sparse, non esclusi isolati rovesci specie in montagna. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni significative. Venti deboli variabili in valle, fino a moderati sud-occidentali in quota. Domani nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci diffusi. Temperature minime in aumento, massime in calo. Venti da deboli a moderati sudoccidentali

