La NOAA conferma: tempesta geomagnetica G4 in corso

Secondo lo Space Weather Prediction Center della NOAA è attualmente in corso una “grave” tempesta geomagnetica (G4), che fa sperare in uno spettacolo abbagliante dell’aurora boreale questa sera e mette in guardia anche gli operatori delle infrastrutture per i potenziali effetti elettrici dell’evento solare. L’SWPC afferma che i satelliti hanno osservato livelli che hanno raggiunto il livello 4 sulla loro scala a 5 punti di attività geomagnetica alle 18:37 (ora italiana).

Le tempeste geomagnetiche possono avere un impatto sulle infrastrutture nell’orbita terrestre e sulla superficie terrestre, interrompendo potenzialmente le comunicazioni, la rete elettrica, la navigazione, le operazioni radio e satellitari, afferma l’SWPC. In questo particolare caso, l’SWPC segnala che sono possibili problemi più frequenti con il controllo di tensione e maggiori possibilità di anomalie o effetti sulle operazioni satellitari, nonché periodi più frequenti e più lunghi di degradazione dei segnali GPS.

I meteorologi spaziali della NOAA hanno osservato almeno sette espulsioni di massa coronale (CME) dal Sole, con i primi impatti che sono da poco arrivati sulla Terra. Si prevede che queste condizioni persisteranno per tutto il weekend.

Ma gli effetti più affascinanti dei forti eventi geomagnetici sono gli spettacoli dell’aurora boreale che potranno spingersi molto più a sud rispetto al solito. “Si tratta di un evento insolito e potenzialmente storico“, ha affermato l’SPWC, che ha emesso il suo primo avviso di tempesta geomagnetica “grave” dal gennaio 2005.

